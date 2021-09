Si rinnova l’impegno di Seven Parts e Idir con Amref: “Siamo in prima linea per sostenere il progetto – fa sapere l’azienda – con supporto alla resilienza verso la sussistenza sostenibile attivo in Kenya. Un progetto avviato per il contrasto alla siccità, promuove un approccio multi-settoriale implementando diverse strategie per la sicurezza alimentare, la gestione della crisi climatica ed il sostentamento della comunità. Acquistare i prodotti Seven Parts significa sostenere Amref e agire in maniera significativa contro le disuguaglianze sociali. Per aderire basta collegarsi al sito Seven Parts per avere maggiori informazioni sulla collaborazione con Amref e conoscere le iniziative in atto.

