“Abbiamo chiesto la disponibilità ai dirigenti scolastici delle scuole superiori di ospitare dei camper vaccinali. L’intenzione è di essere vicini alle scuole nella campagna vaccinale anche fisicamente”. Lo ha affermato l’assessore all’Istruzione della Regione Campania, Lucia Fortini, a margine dell’incontro con i dirigenti scolastici che si è tenuto oggi in Regione, alla presenza del presidente Vincenzo De Luca.

“Abbiamo anche notato che in particolare per la città di Napoli, ci sono alcune Municipalità dove la percentuale dei ragazzi vaccinati è molto più alta che in altre zone – aggiunge la Fortini -. Il nostro obiettivo è avvicinarci e sostenere quelle Municipalità, nelle zone dei Comuni dove la percentuale dei ragazzi non vaccinati sono più basse”.