Sono quattro le squadre dei vigili del fuoco al lavoro dalle 14 per spegnere l’incendio nel deposito di un’azienda che produce pezzi di ricambio per auto a Teverola, in provincia di Caserta. Rinforzi anche da Napoli, al momento non risultano segnalazioni di persone coinvolte. Il materiale andato in fiamme ha provocato una densa nube nera, visibile anche da Napoli.

Un incendio di materiale plastico si e’ sviluppato nell’area industriale di Carinaro-Teverola (Caserta) in una fabbrica che produce ricambi per auto. La colonna di fumo e’ arrivata anche a Napoli. “Abbiamo allertato l’Arpac per svolgere subito le dovute verifiche della qualita’ dell’aria. Si tratta di un rogo di dimensioni apocalittiche. Non e’ accettabile che nel 2021 possano ancora avvenire simili tragedie ambientali”. Lo ha dichiarato il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.