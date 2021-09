La pioggia che si e’ abbattuta su Napoli e provincia ha causato allagamenti in Cupa San Michele, Via Sant’Anna e via Mazzini a San Giorgio a Cremano (Napoli). Tecnici del Comune e agenti della Polizia Municipale sono stati richiamati in servizio e al momento sono al lavoro per gestire il problema. ”Si tratta del lagno dove confluiscono le acque piovane provenienti dal Vesuvio, che passa sotto Cupa San Michele” fa sapere il sindaco, Giorgio Zinno ”Sotto l’autostrada vi e’ difatti un punto in cui non fu, per motivi tecnici, realizzato l’alveo ma dei tubi di raccordo e sembra siano stati bloccati da qualche materiale ingombrante – spiega – trascinato nell’alveo dalle forti piogge a nord della citta’. I tecnici sbloccheranno l’alveo e il settore Ambiente provvedera’ alla pulizia delle parti di citta’ dove potrebbe restare terriccio o altro materiale di risulta”.

Ma la pioggia, anche se durata mezz’ora, è stata forte su tutta l’area vesuviana. Corse ferme per la Funivia del Faito dove in tanti dovevano scendere ed hanno dovuto attendere migliori condizioni del meteo. A Poggiomarino rinviato a data da destinarsi il concerto a Longola dedicato ad Enrico Caruso.