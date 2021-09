In relazione all’operazione condotta dalla Guardia di Finanza su un presunto sequestro di abbigliamento sportivo contraffatto tra Ottaviano e Saviano, il Gip del Tribunale di Nola ha emesso ordinanza di non convalida del sequestro e contestuale Decreto di rigetto della richiesta di sequestro preventivo. Il provvedimento assunto dall’Autorità Giudiziaria è stato adottato sul presupposto che i capi di abbigliamento sportivo di cui trattasi non sono oggetto di alcuna attività di contraffazione di marchi o loghi registrati. N ello specifico, il GIP del Tribunale di Nola, nel suddetto provvedimento, ha evidenziato che, rispetto al suddetto abbigliamento sportivo, “non si ravvisa alcun rischio di confusione sulla autentica provenienza del prodotto”.

A segnalare la novità in merito al blitz con tanto di comunicato stampa della Guardia di Finanza è l’avvocato Francesco Picca in nome e per conto della società “Diesse Sport S.r.l.” con sede legale in Saviano (NA) alla Via Strocchia nr. 20.