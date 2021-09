È tornato a casa con dei segni evidenti di schiaffi sul volto. Sconcertati, si sono recati alla stazione carabinieri di Capaccio Paestum per sporgere una querela al momento contro ignoti. È l’episodio denunciato dai genitori di un bimbo di tre anni iscritto ad una scuola dell’infanzia della città. La madre avrebbe anche riferito di aver chiesto spiegazioni al personale scolastico, senza però avere risposte convincenti.

Di qui la decisione di rivolgersi ai carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto in aula o nei momenti in cui la classe era nei corridoi.