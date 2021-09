Ecco la graduatoria definitiva del bando Io Studio. Per i tempi dei pagamenti è necessario attendere le indicazioni del Ministero dell’Istruzione. Con Decreto Dirigenziale n. 38 del 9 Settembre 2021 è stata approvata la graduatoria definitiva del bando IOSTUDIO anno scolastico 2020/2021 per l’erogazione di borse di studio in favore degli studenti campani delle scuole secondarie di secondo grado. A farlo sapere l’assessore regionale, Lucia Fortini. Per consultare le domande approvate basta cliccare sul link qui accanto Decreto e Graduatorie Anno Scolastico 2020/2021