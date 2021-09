A 18 anni muore in un incidente stradale nella notte. Il sinistro in via Sant’Arcangelo, a Caivano. La vittima è Irene Ramiro, secondo quanto ricostruito era in auto con tre amiche quando la vettura si è ribaltata dopo aver urtato contro un paletto. Lei era sul sedile del passeggero. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che confermare il decesso della giovane, probabilmente morta sul colpo. Le altre ragazze a bordo sono ferite ma non risultano in pericolo di vita.

Irene aveva sofferto molto la morte del papà morto da giovane e sui social scriveva di recente: «Di notte giro in tondo tra la mia stanza e non riesco a dormire, certe volte ho paura di sognarti, ho paura che i sogni rimarranno solo sogni. Fuori io non ho mollato e continuo a sorridere come se quei raggi mi toccassero ancora, ma nessuno sa che quel sole non mi riscalda più, non riesco a percepirla un’altra forma di calore, perché tu eri la mia. Hai visto? Noi esseri umani pensiamo che morire sia solo sparire, eppure tu hai lasciato qualcosa nel mondo, e di sicuro qualcosa di incasinato e di irrisolto. Buon compleanno papà, ovunque tu sia io so amare fin lì».