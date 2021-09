Auto a fuoco sulla SS 7bis Nola- Villa Literno, nei pressi dell’uscita per Succivo. L’auto, una Fiat Croma, è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme probabilmente per un malfunzionamento. Il conducente, un ragazzo di Villa Literno, dopo avere notato era in avaria, ha visto del fumo uscire dal motore ed è scappato all’esterno. Poco dopo essersi fermato il fuoco ha avvolto l’intera vettura.

La strada è stata successivamente chiusa per permettere l’intervento dei pompieri. La prontezza di riflessi nel fermarsi e nell’uscire dall’abitacolo ha salvato il giovane che in extremis ha evitato conseguenze peggiori.