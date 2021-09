Le guardie incaricate avevano appena prelevato l’incasso del week end del McDonald’s di Pomigliano d’Arco quando è partito l’assalto al portavalori. I fatti stamattina, ad agire una banda di rapinatori, arrivata con un furgone postale. Esplosi numerosi colpi di pistola in aria, per mettere in fuga le persone che si trovavano nella zona. A restare ferito una guardia giurata che aveva tentato una reazione. Dopo gli spari, i malviventi hanno aggredito e colpito alla testa con la pistola il malcapitato vigilante per prendere l’incasso e scappare.

Subito dopo il colpo, sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno già predisposto dei posti di blocco nella zona. Acquisite le immagini del sistema di videosorveglianza della zona per provare a identificare la banda e individuare la targa del furgone usato dai rapinatori.