Doveva essere una normale domenica di settembre quella appena trascorsa a Reino, invece si è improvvisamente trasformata in tragedia. Quella che ha letteralmente sconvolto, ieri, l’intera comunità, dopo che nel pomeriggio si era sparsa la notizia che un uomo del posto era morto in un terribile incidente mentre utilizzava il suo trattore.

Si tratta di Francesco Tozzi, 63enne, vittima di un evento accidentale che lo ha colto di sorpresa mentre era impegnato a effettuare interventi «di routine» alla guida del trattore.

Secondo una prima ricostruzione, però, il mezzo agricolo sarebbe improvvisamente scivolato in un piccolo burrone finendo inevitabilmente per schiacciarlo. Ma le dinamiche reali dell’accaduto sono ancora in fase di accertamento. Un incidente che non ha lasciato scampo all’uomo, verificatosi nell’area che collega al limitrofo comune di San Marco dei Cavoti, per la precisione nella contrada San Paolo, meglio conosciuta in paese come «Pezza Ustellata».