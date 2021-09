Nuovo violento incidente sulla Nola-Villa Literno, a pochi passi dall’uscita di Succivo in direzione Nola. Due giovani in sella ad una moto si sono infatti schiantati contro una vettura per motivi ancora in corso d’accertamento e sono volati sull’asfalto per alcuni metri. L’impatto è stato molto violento e ad avere la peggio è stato il ragazzo che ha riportato numerose escoriazioni su tutto il corpo mentre la fidanzata fortunatamente se l’è cavata con qualche graffio. I due giovani sono dell’area nolana.

Sul posto anche le forze dell’ordine per accertare la dinamica del sinistro e valutare eventuali responsabilità. Ad ogni modo vista la violenza dell’impatto, ai ragazzi è andata piuttosto bene in considerazione delle ferite non particolarmente importanti.