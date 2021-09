Un minore denunciato e dieci persone sanzionate. E’ il bilancio di un servizio straordinario di controllo del territorio effettuato nel Napoletano tra Boscoreale nel Rione Piano Napoli e nel Rione Murat di Torre Annunziata dagli agenti del commissariato di polizia di Torre Annunziata e gli uomini del Comando provinciale della Guardia di Finanza, con il supporto di personale della squadra mobile, del reparto prevenzione crimine Campania e delle unita’ cinofile antidroga dell’ufficio prevenzione generale. Nel corso dell’attivita’ sono state identificate 164 persone, di cui 45 con precedenti di polizia, controllati 98 veicoli, due dei quali sottoposti a sequestro amministrativo, e contestate nove violazioni al codice della strada per guida senza patente poiche’ mai conseguita e mancanza di copertura assicurativo, per un totale di 6.547 euro.

Inoltre, i finanzieri hanno effettuato un controllo in uno stabile del Rione Murat dove hanno denunciato un minorenne per porto di armi o oggetti atti ad offendere, poiche’ il giovane e’ stato trovato in possesso di una pistola giocattolo priva di tappo rosso. Infine un uomo di 45 anni di Napoli e’ stato sanzionato per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale, essendo stato trovato in possesso di 2 grammi di hashish. Allo stesso e’ stata anche ritirata la patente poiche’ era alla guida di un veicolo sprovvisto di copertura assicurativa.