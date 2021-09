“Ambulanze senza medico a bordo per carenza di personale: ora c’è il rischio accorpamento per il SAUT di Scafati e quello di Angri. In un territorio che conta oltre 100 mila utenti, a causa dell’assenza del personale medico sulle ambulanze si rischia di avere un solo mezzo disponibile, insufficiente per dare risposte emergenziali in queste città. Dobbiamo cambiare rotta, è inaccettabile: stiamo mettendo a rischio la salute delle persone”: così la Deputata del MoVimento 5 Stelle Virginia Villani interviene sulla cronica carenza di personale medico nel 118 che ora rischia di dimezzare i mezzi disponibili sul territorio per l’emergenza.

“Ormai i turni INDIA nelle varie postazioni sono pari al 50 % del totale e ciò significa mancata assistenza da parte di un medico in caso di necessità: a Nocera Inferiore e Superiore, vi è una sola ambulanza disponibile con medico a bordo per due città. Stesso discorso per Sarno e Pagani. Adesso anche Angri e Scafati si trovano nella stessa situazione – spiega Villani – Mi sono recata più volte alla direzione sanitaria e generale dell’ASL di Salerno per chiedere il potenziamento del personale 118, ma nonostante gli ultimi concorsi banditi per il personale medico in convenzione, la carenza di medici per l’emergenza resta ancora grave. È opportuno rivedere in termini normativi le regole di ingaggio del personale, offrendo più certezze agli operatori e in particolare, a medici e infermieri del 118: diversamente, la risposta emergenziale sui territori sarà insufficiente. Chiedo anche che intanto, il personale a bordo delle ambulanze abbia un contatto diretto con la centrale operativa e che i mezzi siano equipaggiati con strumenti all’avanguardia come ECG, Ega, Cpap, Ecografo, aspiratore chirurgico e ventilatore polmonare: si tratta di tecnologie necessarie per interventi in emergenza”.