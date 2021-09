Lo hanno aspetto ed appena visto gli esploso contro un colpo di pistola ad un piede. La vittima è G. I. 58enne di Ottaviano, ferito davanti alla stazione cittadina della Circumvesuviana. Ad agire due uomini in sella ad uno scooter che dunque avrebbero compiuto quello che si profila come un vero e proprio agguato di cui chiaramente non si conosce ancora la matrice. Secondo le forze dell’ordine potrebbe trattarsi di una questione legata alla malavita locale.

Sul posto, oltre ai carabinieri di Ottaviano, è giunto il 118. L’uomo è finito al più vicino pronto soccorso. Non è in pericolo di vita. Se agguato doveva essere, si è quindi trattato di un avvertimento, la classica gambizzazione.