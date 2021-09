Due giovani feriti, di cui uno in prognosi riservata, è il bilancio di un’aggressione avvenuta intorno alle due in piazza Piano di Corte, nel cuore del centro storico di Benevento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri ed i sanitari che hanno trovato i due giovani feriti sul selciato. A destare maggiori preoccupazioni sono le condizioni di un ventisettenne di Benevento che è stato ricoverato all’ospedale San Pio in prognosi riservata dopo aver subito un violento pugno al volto per poi battere la testa.

I militari indagano per capire se si sia trattato di una rissa o di un’aggressione subita dai due giovani per altri motivi durante la movida.