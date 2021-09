Gli assassini hanno esploso una ventina di colpi. Numerosi quelli che lo hanno raggiunto in diverse parti del corpo. Per Salvatore Astuto, 57 anni, non c’e’ stato nulla da fare. L’omicidio e’ avvenuto poco prima delle 16 in vico Fico al Mercato, a Napoli. Secondo una prima ricostruzione l’uomo era dinanzi ad un basso, una sorta di circolo ricreativo, quando sono giunti gli assassini che hanno aperto il fuoco.

Hanno sparato visto il numero di bossoli ritrovati, con almeno due pistole. Le indagini sono coordinate dai carabinieri della Compagnia Stella che stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza.