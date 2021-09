Fa discutere il video pubblicato sui social network che riprende un bambino, di 11 anni secondo chi ha segnalato il video, alla guida di una Ferrari a Casandrino, piccolo comune in provincia di Napoli. Il video è stato rilanciato in rete dal consigliere regionale campano dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, non nuovo a questo tipo di denunce: “Bisogna stroncare questa idea malsana di alcune famiglie di far guidare le auto, Ferrari o non, a minorenni o addirittura bambini”. Nel video si vede il bambino, con volto oscurato, alla guida dell’auto di lusso prima in quello che sembra essere un viale privato, forse un parco, poi in strada mentre accosta la Ferrari sul bordo della carreggiata. GUARDA QUI IL VIDEO.

Secondo l’anonimo che ha segnalato il video a Borrelli e il cui testo viene riportato dallo stesso consigliere regionale nel post pubblicato sui social network, “certa gente solo perché ha i soldi e i macchinoni si sente padrona del mondo e pensa di poter fare tutto ciò che gli pare educando i propri figli in modo sbagliato”.