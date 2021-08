Gli agenti del Commissariato di Sorrento, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via degli Aranci hanno notato tre giovani di cui uno sorretto dagli altri due. I poliziotti hanno soccorso il giovane, in evidente stato di ebbrezza, ed hanno richiesto l’intervento del 118 accertando che i tre, tutti minori, poco prima avevano acquistato una bottiglia di whisky presso un supermercato consumandola subito dopo.

Il titolare ed il cassiere dell’esercizio commerciale sono stati denunciati per somministrazione di bevande alcoliche a minori e determinazione in altri dello stato di ebrezza. Uno dei ragazzi è ricoverato all’ospedale di Sorrento.