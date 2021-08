Un vasto incendio ha interessato le campagne e la macchia mediterranea nei pressi del centro abitato di Aquilonia. Il fumo ha invaso il paese, tanto da costringere l’amministrazione comunale attraverso la polizia municipale a invitare i cittadini a restare in casa e a chiudere balconi e finestre.

Perentorio anche l’invito a non uscire in auto, in considerazione delle scarse condizioni di visibilità. Hanno lavorato alcune ore per spegnere le fiamme protezione civile, genio civile, comunità montana, vigili del fuoco e volontari.