“Da lunedì 16 agosto anche presso il centro vaccinale di Ottaviano in via Palmieri è possibile vaccinare i giovani dai 12 ai 18 anni. Non è necessaria la prenotazione, ma i ragazzi devono essere accompagnati da almeno un genitore. Io mi sono vaccinato, tutta la mia famiglia lo ha fatto e, se avessi figli adolescenti, non esiterei a farli vaccinare”. A dirlo è il sindaco Luca Capasso.

Il primo cittadino continua: “Dobbiamo arrivare all’apertura della scuola con un numero alto di studenti vaccinati, perché questa è l’unica strada per tornare alla normalità. Mettiamo da parte le polemiche e fidiamoci della scienza, di chi ha studiato, delle istituzioni: solo così sconfiggeremo il covid”.