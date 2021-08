Una donna di 33 anni è stata trovata morta la scorsa notte in via Coltellieri a Palermo, nel mercato storico della Vucciria. Aveva il filo elettrico di una ciabatta multiprese attorno al collo. Il compagno di 39 anni ha chiamato i soccorsi ma i medici del 118 hanno potuto solo constatare il decesso. Le indagini sono condotte dai carabinieri. Il pm di turno, dopo l’ispezione del medico legale, ha disposto l’autopsia per chiarire le cause della morte. Non è chiara la causa del decesso che sembrerebbe non sia attribuibile ad un suicidio.

Accanto alla donna sarebbe stato trovato un biglietto con scritte alcune frasi che in un primo momento potrebbero far pensare al suicidio. Ma i militari e la Procura di Palermo non escludono alcuna ipotesi. Il sostituto di turno ha disposto l’autopsia sul cadavere e il compagno dalla notte scorsa è sentito dagli inquirenti in caserma. Secondo una prima ricostruzione il cavo elettrico sarebbe troppo corto per impiccarsi. Sulla lettera si stanno facendo accertamenti calligrafici.