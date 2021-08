Un milanese truffa un giovane dell’Irpinia. È caduto nella trappola di un 40enne della provincia di Milano un ragazzo di Montella. Il 40enne però è stato rintracciato e denunciato. La vittima, in cerca di un buon affare, era stato attratto dal prezzo oltremodo conveniente di uno smartwatch in vendita su un noto sito di annunci on-line. Ignaro del raggiro in cui sarebbe incappato, ha effettuato il pagamento con versamento su carta prepagata.

Ma, ricevuta la somma pattuita, il fittizio venditore non ha consegnato lo smartwatch e si è reso irreperibile. Attraverso una serie di accertamenti i carabinieri sono riusciti ad identificare il presunto responsabile per il quale è scattato il deferimento in stato di libertà.