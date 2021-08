A far scattare l’allarme un passante, che ha notato il corpo incastrato tra gli scogli. Tragedia nel primissimo pomeriggio di ieri al molo Masuccio Salernitano, dove è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo di 81 anni. G.B. era originario di Nocera Superiore: per lui non c’è stato nulla da fare. Sul posto, oltre alle ambulanze del 118, anche i vigili del fuoco, la capitaneria di porto e le moto d’acqua della polizia.

Stando a quanto risulta, la famiglia ne aveva denunciato la scomparsa poche ore prima del ritrovamento. L’ipotesi più probabile è che l’anziano sia deceduto per cause accidentali: non si esclude che possa essere caduto per poi morire tra gli scogli.