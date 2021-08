Rintracciati a Paola, nel Cosentino, i due ragazzi, Luca Passaro e Fabio Giordano, spariti nella tarda serata di domenica a Napoli. I due erano usciti verso la mezzanotte in scooter per raggiungere i Quartieri Spagnoli. A darne notizia i carabinieri che in una nota spiegano come sia stato fondamentale “il coordinamento tra i carabinieri locali e quelli della Compagnia Stella che avevano raccolto una delle due denunce, quella per il maggiorenne.

Per il minorenne la denuncia era stata raccolta da agenti del commissariato di San Carlo Arena”. Entrambi, ancora i militari, “sono in perfetta salute” e “le motivazioni del loro allontanamento non sono ancora chiare”.