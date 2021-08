Nel comune di San Tammaro, lungo la S.S.7 Bis direzione Capua, all’altezza del mercato ortofrutticolo di San Tammaro, i militari della Stazione Carabinieri Forestale di Marcianise hanno sottoposto a controllo un autocarro Piaggio con il cassone di colore blu colmo di rifiuti speciali del tipo ferroso. A bordo dell’autocarro c’era, oltre all’autista, anche un passeggero, entrambi della provincia di Napoli. I due non erano in possesso del previsto Formulario di Identificazione dei Rifiuti (in sigla F.I.R.), indispensabile per stabilire la tracciabilità dei rifiuti, e neanche l’autocarro è risultato iscritto all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali del Ministero della Transizione Ecologica che abilita le imprese a svolgere attività professionale di raccolta e trasporto rifiuti.

Configurandosi il reato di gestione illecita di rifiuti speciali non pericolosi, i carabinieri hanno proceduto al sequestro giudiziario dell’autocarro, affidandolo in custodia giudiziaria ad una ditta autorizzata, provvedendo a denunciare in stato di libertà le due persone che erano a bordo dello stesso. Nell’ambito della medesima attività sono, altresì, sottoposti a controllo altri numerosi automezzi trasportanti rifiuti, accertando numerose violazioni amministrative sanzionate elevando sanzioni per complessive euro 9.600.