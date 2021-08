Dolore a San Giovanni a Piro, dove un 40enne del posto è stato trovato morto in un terreno agricolo di sua proprietà. A rinvenire il cadavere la moglie incinta al quinto mese che ha chiamato il 118 ma. All’arrivo, però, i sanitari non hanno potuto fare altro che accertare il decesso. L’ipotesi al momento più battuta è quella del suicidio.

I carabinieri hanno effettuato i rilievi di rito ed hanno trovato un taglierino vicino al corpo. In questo modo l’uomo si sarebbe tolto la vita, ma le indagini proseguono per accertare chiaramente i fatti. Il cadavere è stato condotto all’ospedale di Vallo della Lucania dove sarà effettuata, probabilmente, l’autopsia per risalire alla reale causa della morte.