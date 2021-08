Era in bici quando è stato centrato da un’auto: è morto così, ad Alife, Caserta, un 31enne operatore ecologico. La vittima, Giuseppe Santagata, secondo quanto accertato dai carabinieri, non ha avuto neanche il tempo di girarsi e vedere l’auto che sopraggiungeva. Un violento urto che lo ha sbalzato via dal mezzo a due ruote, facendolo finire contro un muretto. Immediati ma inutili i soccorsi. È stato condotto in ospedale ma è deceduto per le ferite riportate.

La dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri. Il conducente dell’auto, che si è fermato subito, è stato denunciato e sottoposto all’alcol test, che è risultato negativo.