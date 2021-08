Coinvolte più auto ieri in un incidente sulla Statale sorrentina. Al confine tra Vico Equense e Castellammare uno scontro, avvenuto verso le 16,30, ha paralizzato il traffico sulla strada degli stabilimenti balneari. Due i feriti portati in ospedale al San Leonardo, tra cui una donna di 62 anni in condizioni gravi e rianimata dal 118.

Intervenuti i vigili urbani per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare le eventuali responsabilità. Il traffico è comunque rimasto intenso, se non a traffico paralizzato, per il rientro dei bagnanti verso Napoli.