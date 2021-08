Notte di apprensione a Sarno per un incendio divampato nella tarda serata di ieri. È successo tutto intorno alle 22, nella zona industriale di via Ingegno. Le fiamme infatti sarebbero divampate in una azienda della zona, un opificio industriale di lavorazione e produzione di plastica, dunque con l’incubo della diossina sprigionata.

Le fiamme hanno provocato un’intensa nube di fumo nero, visibile da gran parte della città ed anche a chilometri di distanza. L’aria è diventata irrespirabile. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, al lavoro per domare il rogo. Il lavoro è andato avanti tutta la notte.