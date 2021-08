Prova ad uccidere con il gas facendolo passare sotto ad una porta. È accaduto a Sano dove è scattata la convalida dell’arresto per un 21enne marocchino. Nei giorni scorsi il fermo con l’accusa di concorso in strage, lesioni personali e porto abusivo di arma impropria. Resterà nel carcere di Salerno dopo aver provato ad uccidere un connazionale marocchino posizionando un tubo di una bombola del gas sotto la porta di casa sua come riportato.

Il gip ha dunque disposto la massima restrizione per il giovane. È accusato di aver tentato di uccidere un connazionale concorso con S.O. Aveva infatti inserito un tubo di una bombola di gas da un foro della porta d’ingresso della casa della vittima. L’intenzione era quella di saturare l’abitazione col gas.