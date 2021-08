Esplosioni d’arma da fuoco, nella notte tra lunedì e martedì scorsi, a Ercolano. I carabinieri della locale tenenza insieme a quelli della sezione radiomobile della compagnia di Torre del Greco, allertati dal 112, sono intervenuti in via Pace. Sono stati trovati e sequestrati due bossoli a salve. Indagini sono in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Le pallottole, a salve, esplose nella roccaforte del clan Birra di Ercolano. Potrebbe trattarsi di una “stesa” anche è la prima volta che è utilizzata un’arma che non può fare male. Le indagini sono in corso.