Killer in azione nel Napoletano, un insospettabile di 73 anni assassinato a colpi di pistola in una zona periferica del comune di Lettere. In via Nuova Depugliano, verso le 22 di ieri, sono stati esplosi dei colpi d’arma da fuoco che hanno colpito mortalmente Domenico Giordano, incensurato originario di Lettere, mentre di trovava a bordo della propria Renault “Clio”. Indagini in corso da parte dei carabinieri di Castellammare di Stabia. L’agguato è scattato all’altezza del civico 66, un tratto di via Nuova Depugliano nel quale sono presenti diverse piccole abitazioni. Stando però a quanto fin qui emerso, nessun residente avrebbe assistito alla scena o sarebbe stato in grado di fornire indicazioni degne di nota. Ex elicotterista dell’Aeronautica in pensione. Non sposato, viveva con un fratello non sposato e si dedicavano agli orti.

Il sindaco Sebastiano Giordano esprime «sgomento» per l’accaduto. «Lo conoscevo da quando ero piccolo perché abitavo vicino alla sua abitazione: sono persone tranquille c perbene, riservate ed educate. Quello che è successo è inspiegabile. Mi ha telefonato il comandante dei vigili per avvisarmi e chiedere l’autorizzazione ad analizzare le immagini delle telecamere di video sorveglianza. Quello che è successo ferisce l’intera comunità di Lettere, ma sono fiducioso nel lavoro che svolgeranno le forze dell’ordine».