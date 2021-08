I carabinieri della stazione di Brusciano hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio C. M. 41enne di Nola già noto alle forze dell’ordine. È stato notato nel complesso popolare 219 in via Paolo Borsellino e durante una perquisizione.

L’uomo era in possesso di 32 dosi di cocaina, 9 di hashish e 4 di marijuana. Nelle sue tasche anche 405 euro in contante ritenuto provento illecito.