La situazione Covid a Scafati torna ad essere difficile. In pochi giorni sono arrivati tre pazienti, tutti in gravi condizioni, trasportati da ambulanze del 118. Si tratta di persone giovani non vaccinate, tra cui un 31enne di San Valentino Torio, dipendente di un’azienda di Scafati e con una grave obesità. Ricoverata anche una donna originaria del Marocco e residente a Sarno.

Qualche giorno fa un 42enne di Pagani, anche lui non vaccinato, ha rischiato di finire in Rianimazione. Una settimana prima aveva scoperto di essere positivo al Covid e le sue condizioni sono peggiorate col passare delle ore.