Tragedia all’ospedale Pellegrini di Napoli alla Pignasecca dove, ieri pomeriggio, una donna ucraina di 35 anni, si è tolta la vita gettandosi da una finestra al quarto piano della struttura. La donna era ricoverata presso l’ospedale e stava in una stanza con altre pazienti quando, senza alcun preavviso, ha aperto la finestra, è salita sul tavolo e si è gettata. Per lei non c’è stato nulla da fare.

Le forze dell’ordine stanno anche interrogando medici e degenti. Il gesto sembrerebbe essere volontario, ma chiaramente nulla può essere lasciato al caso. Sgomento in ospedale e nel centralissimo quartiere napoletano.