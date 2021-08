Grave incidente stradale alla periferia di Torre Annunziata. Nella mattinata di ieri, intorno alle ore 8, due auto si sono scontrate frontalmente in via Piombiera, nei pressi della Concessionaria Volkswagen A&C Motors, a Torre Annunziata. Nell’impatto, una donna di 79 anni è rimasta gravemente ferita e veniva trasportata urgentemente in ospedale da un’ambulanza del 118, giunta prontamente sul luogo dello scontro.

Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso e per ricostruire la dinamica dell’incidente e valutare eventuali responsabili in merito al sinistro stradale. A darne notizia è il quotidiano Roma oggi in edicola.