Dramma sulla Statale 162 all’altezza di Pomigliano d’Arco: un ragazzo di 20 anni di Saviano, Pasquale Somma (nella foto da Facebook), ha perso la vita in un incidente avvenuto nella notte tra sabato e domenica. I fatti intorno alle 3. La vittima era un portiere di calcio, una promessa che purtroppo non potrà più sbocciare. L’atleta viaggiava con un gruppo di amici per rientrare a casa dopo una serata trascorsa a Napoli. La Renault Modus è finita fuori strada schiantandosi contro il guardrail.

A bordo c’erano quattro ragazzi, gli altri tre sono rimasti feriti ma non sarebbero in pericolo di vita. Le cause del sinistro sono in corso di accertamento. Pasquale è morto praticamente sul colpo, mentre i tre amici sono ricoverati in ospedale.