Un giovane di Foggia, Domenico Longo, di 21 anni, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto sulla strada statale 89 che da Manfredonia conduce a Foggia, nei pressi di un distributore di carburante. Nel sinistro sono rimasti feriti un 25enne, che in gravissime condizioni, e una 19enne, entrambi all’ospedale di San Giovanni Rotondo. L’Alfa Romeo Stelvio con a bordo i tre giovani, per cause da accertare si è schiantata contro un muretto del distributore di carburante.

Il 21enne è deceduto subito dopo il suo ricovero. Sul luogo dell’incidente si sono portati i vigili del fuoco, che hanno estratto dalle lamiere i tre giovani, e i carabinieri che indagano sulla dinamica del sinistro mortale.