Temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni, la strada statale 653 “Della Valle del Sinni”, a causa di un incidente avvenuto al km 5,420 a Lauria (Potenza). Nel sinistro, uno scontro frontale tra un furgone e un’autovettura, si registrano due vittime. Una è di Sala Consilina in Campania.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile. Intervenuti anche operatori del 118. (Notizia in aggiornamento)