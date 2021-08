Addio a Dennis Ferrante, è lui il ragazzo morto nell’incidente avvenuto a Giugliano. Aveva appena 18 anni. I fatti sono avvenuti nel tardo pomeriggio di mercoledì 4 agosto, in via Arco Sant’Antonio. Si sarebbero scontrate un’auto, una Lancia Delta di colore nero, ed una moto. Gravemente ferito invece Massimo, l’altro ragazzo che si trovava a bordo della moto, una Yamaha. Soccorso dai sanitari del 118 anche l’uomo che si trovava alla guida della vettura.

Tantissimi i messaggi di cordoglio che in queste ore sono stati pubblicati su social. Tra questi, quelli della scuola calcio Blue Devils: “Due nostri ex atleti classe 2003 hanno subito un incidente stradale in moto. Dennis è passato a miglior vita e Massimo è in coma e sta combattendo una dura battaglia. Non sappiamo cosa scrivere ma preghiamo per Massimo e facciamo le più sentite condoglianze alla famiglia Ferrante”.