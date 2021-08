Aveva 30 anni e si chiamava Giovanni Cacciuottolo la vittima del terribile incidente tra un’auto ed un tir avvenuto ieri. Il sinistro con un morto dopo le 18 sulla Statale 7 Bis Nola-Villa Literno, nei pressi dell’uscita per Villa Literno, dove il giovane imprenditore di Pozzuoli alla guida di una Fiat 500 si è scontrato frontalmente con un mezzo per dinamiche ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri. A seguito dello schianto la vettura ha preso fuoco.

Allertati i soccorsi dagli automobilisti in transito, la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Aversa ha estratto il conducente dalle lamiere purtroppo esamine, provvedendo poi a spegnere la stessa vettura in fiamme. Il 118 accorso sul luogo dell’incidente non ha potuto poi far altro che constatare il decesso del 30enne.