Ancora una morte sul lavoro. Stavolta ad Agerola, sui Monti Lattari. Qui è un operaio è finito ucciso schiacciato da un camion. Secondo quanto si apprende il camionista era in fase di manovra all’interno di una fabbrica del posto e non si sarebbe reso conto dell’uomo alle spalle. Lo avrebbe travolto e ucciso all’interno di un noto burrificio. L’uomo era un 46enne della vicina Pimonte e si chiamava Andrea Acciarino, per lui inutile ogni soccorso.

Sul posto, per effettuare i primi rilievi ed avviare le indagini, sono giunti i carabinieri della stazione di Agerola e della compagnia di Castellammare di Stabia, agli ordini del tenente Andrea Riccio e del maresciallo Gerardo Varone, che hanno ascoltato i primi testimoni e provato a ricostruire la drammatica dinamica dei fatti. L’autista del camion, dell’est Europa, è attualmente indagato a piede libero dalla Procura di Torre Annunziata.