E’ deceduto Michele Langone, l’uomo di 46 anni rimasto coinvolto in un tragico incidente sul lavoro avvenuto venerdì mattina a Torremezzo di Falconara Albanese. Secondo quanto emerso la vittima, autotrasportatore, sarebbe rimasta schiacciata tra un camion in movimento ed un muretto di cemento. Sul posto, a ridosso della statale 18 tirrenica era anche atterrato l’elisoccorso ma nonostante il trasporto in ospedale l’uomo è deceduto per le gravissime ferite riportate.

Il 46enne di San Rufo, nel salernitano, lascia la moglie e un figlio. La salma è stata posta sotto sequestro. Troppo gravi le ferite riportate nell’incidente sul lavoro.