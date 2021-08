Vincenzo Bronzino, 42 anni, da Ercolano era andato nell’azienda di proprieta’ dello zio a Marcianise per recuperare il denaro per una prestazione professionale, ma e’ stato accoltellato. Per questa vicenda erano gia’ stati arrestati proprio lo zio e altre due persone, mentre il cugino e omonimo era ricercato. E il 20 agosto scorso Vincenzo Bronzino, 33 anni, destinatario di una misura cautelare per tentato omicidio in concorso con le altre tre persone gia’ arrestate e tutt’ora in carcere ma anche per tentata estorsione, si e’ costituito nell’istituto di pena di Larino (Cb).

Il fatto era accaduto 19 luglio scorso quando appunto il 42enne era arrivato nel capannone nella zona Asi in cui lavorano zio e cugino e qui era stato accoltellato da 4 persone. I primi tre arrestati sono tutt’ora detenuti dato che anche il Riesame ha confermato le misure cautelari.