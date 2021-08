Torna l’incubo dei furti nelle abitazioni e stavolta ad essere colpita è una famiglia di San Giuseppe Vesuviano che si trovava in vacanza. I ladri sembravano conoscere i loro movimenti tant’è che sono stati oltre un’ora nella villetta portando via praticamente tutto. Nel mirino una villetta di Viale Plinio da cui sono stati portati via soldi, gioielli, televisori al plasma e persino dei quadri di valore. Insomma, casa praticamente svuotata. A dare l’allarme conoscenti che sono passati dopo il furto notando le effrazioni.

Secondo quanto si apprende i ladri avrebbe scavalcato il cancello per poi farsi spazio nella villetta evitando ogni tipo di allarme e agendo indisturbati. Sul posto le forze dell’ordine che adesso avranno il complicato compito di provare ad individuare la banda in azione. Quello dei ladri in estate resta un’emergenza non soltanto a San Giuseppe Vesuviano.