“Nell’anno 2019 i sangiuseppesi hanno pagato per la Tari 1.123.772,03 euro in più e tale somma deve essere restituita ai cittadini. Ma pare che il Comune stia prendendo tempo”. Questa la reazione dei consiglieri comunali Luigi Moccia e Antonio Agostino Ambrosio che con una pec di stamattina hanno diffidato gli uffici comunali preposti, il sindaco Vincenzo Catapano e il segretario Martino a provvedere in merito, riservandosi ulteriori azioni nelle sedi consentite in caso di inadempimento”.

“È molto grave che ancora non si sia provveduto a restituire ai cittadini quanto indebitamente versato per la TARI 2019 ,ciò è la dimostrazione che questa amministrazione è allo sbando. Saremmo vigili sulla problematica, i cittadini prima di tutto”, afferma il consigliere Luigi Moccia