Trovato morto da un passante, tragedia in Irpinia. Un 46enne è deceduto mentre faceva jogging lungo le strade di Gesualdo. Il dramma si è consumato in via Cavalieri di Vittorio Veneto. Un probabile infarto lo ha colpito con tale violenza da non lasciargli nemmeno il tempo di chiedere aiuto. Il corpo esamine del 46enne è stato rinvenuto da un passante.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione e i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Su disposizione dell’autorità giudiziaria la salma è stata traslata all’obitorio del Moscati.