Scatta l’arresto sulla spiaggia a Castel Volturno per furto aggravato: i militari dell’Arma hanno bloccato un 35enne, originario dell’Indica, che aveva rubato sei telefoni cellulari dalle borse di diversi bagnanti. La refurtiva, interamente recuperata, è stata riconsegnata ai legittimi proprietari.

Una pratica, quella dei furti ai danni dei bagnanti, che purtroppo è tornata in voga in alcune zone balneari della Campania. Qui, infatti, aumentano le denunce in tal senso da parte delle vittime.