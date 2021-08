I Vigili del Fuoco del comando provinciale di Avellino impegnati in un incendio che ha interessato un vecchio casolare abbandonato nel comune di Grottaminarda in contrada Bosco. Lunghe e delicate infatti le operazioni di spegnimento delle fiamme e di messa in sicurezza dell’area.

Le attività sono durate diverse ore e hanno visto impegnate tre squadre, una del distaccamento di Grottaminarda, quella di Montella e una proveniente dalla sede centrale di Avellino. Fortunatamente non si sono registrati danni alle strutture nei dintorni.